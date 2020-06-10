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Молодая семья из Брестского района отстояла в суде участок, который у них хотели забрать

10.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните Александра из-под Бреста, который купил на аукционе участок — и планировал построить одноэтажный дом для своей семьи? Однако за год после регистрации участка не приступил к его освоению — и сельисполком подал иск об изъятии земли. 9 июня суд Брестского района его рассмотрел — рассказываем, чем дело закончилось.


Участок, который хотели изъять

Суд посчитал, что оснований для изъятия земли нет, требования сельисполкома необоснованны — и отказал в удовлетворении иска, сообщил TUT.BY Александр Самойлов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, участок в агрогородке Большие Мотыкалы Александр купил на аукционе 17 января прошлого года. На купленных сотках он планировал построить одноэтажный дом для своей семьи. Однако за год после регистрации участка Александр не приступил к его освоению и сельисполком подал иск об изъятии земли.

В беседе с TUT.BY Александр не отрицал, что нарушил сроки освоения участка, но объяснил, что не мог заниматься строительством из-за финансовых трудностей. Семейный бюджет уходил на возврат долгов, уход за новорожденным сыном. Благополучие семьи подкосила и авария, в которую Александр попал в феврале.

Как только у семьи появились хоть какие-то деньги, они занялись освоением участка. Сумма, по подсчетам Александра, получилась немалая. Рытье траншей, покупка материалов, заливка фундамента, оплата работы и доставки ему обошлись почти в 4 тысячи долларов.

— Я весь год рвался-рвался, чтобы за это время отдать долги и насобирать на фундамент, чтобы не забрали участок. Только насобирал сумму, а они уже начали действовать, — рассказал Александр.

 
Теги: Брест
 
 
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