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Молодая семья из Брестского района отстояла в суде участок, который у них хотели забрать
Источник материала: Tut.by
Помните Александра из-под Бреста, который
Суд посчитал, что оснований для изъятия земли нет, требования сельисполкома необоснованны — и отказал в удовлетворении иска, сообщил TUT.BY Александр Самойлов.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, участок в агрогородке Большие Мотыкалы Александр
В беседе с TUT.BY Александр не отрицал, что нарушил сроки освоения участка, но объяснил, что не мог заниматься строительством из-за финансовых трудностей. Семейный бюджет уходил на возврат долгов, уход за новорожденным сыном. Благополучие семьи подкосила и авария, в которую Александр попал в феврале.
Как только у семьи появились хоть какие-то деньги, они занялись освоением участка. Сумма, по подсчетам Александра, получилась немалая. Рытье траншей, покупка материалов, заливка фундамента, оплата работы и доставки ему обошлись почти в 4 тысячи долларов.
— Я весь год рвался-рвался, чтобы за это время отдать долги и насобирать на фундамент, чтобы не забрали участок. Только насобирал сумму, а они уже начали действовать, — рассказал Александр.
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Суд посчитал, что оснований для изъятия земли нет.
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