Молодая семья из Брестского района отстояла в суде участок, который у них хотели забрать

Источник материала: Tut.by

Помните Александра из-под Бреста, который купил на аукционе участок — и планировал построить одноэтажный дом для своей семьи? Однако за год после регистрации участка не приступил к его освоению — и сельисполком подал иск об изъятии земли. 9 июня суд Брестского района его рассмотрел — рассказываем, чем дело закончилось.



Участок, который хотели изъять

Суд посчитал, что оснований для изъятия земли нет, требования сельисполкома необоснованны — и отказал в удовлетворении иска, сообщил TUT.BY Александр Самойлов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, участок в агрогородке Большие Мотыкалы Александр купил на аукционе 17 января прошлого года . На купленных сотках он планировал построить одноэтажный дом для своей семьи. Однако за год после регистрации участка Александр не приступил к его освоению и сельисполком подал иск об изъятии земли.

В беседе с TUT.BY Александр не отрицал, что нарушил сроки освоения участка, но объяснил, что не мог заниматься строительством из-за финансовых трудностей. Семейный бюджет уходил на возврат долгов, уход за новорожденным сыном. Благополучие семьи подкосила и авария, в которую Александр попал в феврале.

Как только у семьи появились хоть какие-то деньги, они занялись освоением участка. Сумма, по подсчетам Александра, получилась немалая. Рытье траншей, покупка материалов, заливка фундамента, оплата работы и доставки ему обошлись почти в 4 тысячи долларов.

— Я весь год рвался-рвался, чтобы за это время отдать долги и насобирать на фундамент, чтобы не забрали участок. Только насобирал сумму, а они уже начали действовать, — рассказал Александр.