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Роналду может уйти из "Ювентуса"

10.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом в своем Twitter сообщил журналист и инсайдер Пьетро Бальцано, пишет Gazeta.Ru.




"Я подтверждаю сказанное: в конце сезона пути "Ювентуса" и "Роналду" могут разойтись. Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим", - написал Бальцано.

35-летний форвард в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Серии А, отметившись 21 голом и тремя результативными передачами. Его контракт с "бьянконери" действует до 2022 года.
 
 
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом в своем Twitter сообщил журналист и...
 
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