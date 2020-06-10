Девушка показала, что будет, если расчесать кудрявые волосы

Источник материала: Tut.by

Пользователь русскоязычного твиттера поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала одну из главных проблем кудрявых людей. Девушка показала, что будет, если расчесать волнистые волосы с помощью расчески. И результат преображения стал для многих настоящей неожиданностью, пишет medialeks.

— Недавно предъявили, что мои волосы выглядят неухоженно и неопрятно, и лучше бы я их расчесала. Просто напоминаю, что будет, если их расчесать, — написала девушка и выложила две фотографии:

«Неопрятно:





«Расчесала»





Большинство комментаторов были удивлены такими изменениями и подчеркнули, что она не нуждается в них, а домыслы посторонних людей, критикующих внешность, не имеют никакого отношения к реальности. Девушка красива даже с «неухоженными» волосами, которые придают героине шарм и вызывают зависть, написали некоторые из них:

— И это не волосы, это — мечта… Почему природа не подарила мне такие?

— Блин, кудри — это топ. Для обладателей кудрях, наверное, не очень удобно, но со стороны на вас всегда заглядываюсь.

Пользователи платформы на своем примере показали, что сталкиваются с подобной проблемой и стараются ухаживать за волосами другими — альтернативными способами.

У меня такая же фигня)) pic.twitter.com/Q8KRVXUoZH — Denis Goncharuk (@dengoncharuk) June 6, 2020