Источник материала: Новости Волковыска

Райисполком решением от 18 мая 2020 года установил кадастровую стоимость земель по состоянию на 1 июля 2019 года. Все земли района оценены по видам функционального использования «жилая многоквартирная зона» и «рекреационная зона» в Волковыске, горпоселках Красносельский и Россь, сельских населенных пунктах, а также за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра в жилой усадебной зоне Волковыска варьируется от 19,6 до 50,27 рублей, в Красносельском от 7,7 до 15,71 руб., в Росси – от 1,43 до 14,38 рубля. Отметим, что в Волковыске список включает 31 оценочную зону, в Красносельском – 13, в Росси – 16 зон.

Среди сельских населенных пунктов в десятке «лидеров» первенствует аг. Субочи – 7,21 руб. за 1 кв.м., далее расположились аг. Ятвезь - 6,93 руб. за 1 кв.м., д. Студенец – 6,01 руб. за 1 кв.м., аг. Гнезно – 5,66 руб. за 1 кв.м., аг. Верейки – 4,99 руб., д. Мочулино - 4,84 руб., д. Косино – 4,8 руб., д. Бискупцы, Замковая – 4,76 руб. и д. Новые Хатьковцы - 4,66 руб.

Среди сельсоветов в лидерах сельсоветы-«спутники» райцентра: Субочский – 2,35 руб. за 1 кв.м., Волковысский – 2,31 руб. и Гнезновский – 2,17 рубля.

Сведения о результатах кадастровой оценки земель находятся в открытом доступе на сайте Национального кадастрового агентства. Кадастровая стоимость земель, земельных участков используется в целях взимания платежей за землю, установления начальных цен на аукционах, передачи земельных участков в частную собственность граждан и негосударственных юридических лиц Беларуси, определения стоимости земельного участка, передаваемого в ипотеку. Кроме того, кадастровая стоимость используется для определения стоимости земельных участков, находящихся в частной собственности, при совершении сделок по их возмездному отчуждению; выкупа у граждан земельных участков при изъятии их для государственных нужд или предоставления взамен равноценных земельных участков; оценки недвижимого имущества; определения размера денежной компенсации наследникам при принятии по наследству земельного участка, находившегося на праве частной собственности у наследодателя и т.д.