Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и жителей этой страны с национальным праздником

Источник материала: СТВ

Новости Португалии. Национальный праздник отмечают 10 июня жители Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был учрежден в 1580 году и ежегодно отмечается 10 июня, в день смерти поэта Луиса Камоэнса. Он почитается португальцами как автор «Лузиад» – эпопеи, посвященной истории страны, и напоминает о временах расцвета Португальской империи.





Обычно этот праздник широко отмечается во всех городах, особенно масштабные и красочные мероприятия проводятся в Лиссабоне.