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Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и жителей этой страны с национальным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Португалии. Национальный праздник отмечают 10 июня жители Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он был учрежден в 1580 году и ежегодно отмечается 10 июня, в день смерти поэта Луиса Камоэнса. Он почитается португальцами как автор «Лузиад» – эпопеи, посвященной истории страны, и напоминает о временах расцвета Португальской империи.
Обычно этот праздник широко отмечается во всех городах, особенно масштабные и красочные мероприятия проводятся в Лиссабоне.
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Новости Португалии. Национальный праздник отмечают 10 июня жители Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был учрежден в 1580 году и ежегодно...
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