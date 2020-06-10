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Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и жителей этой страны с национальным праздником

10.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Португалии. Национальный праздник отмечают 10 июня жители Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был учрежден в 1580 году и ежегодно отмечается 10 июня, в день смерти поэта Луиса Камоэнса. Он почитается португальцами как автор «Лузиад» – эпопеи, посвященной истории страны, и напоминает о временах расцвета Португальской империи.

Александр Лукашенко поздравил президента Португалии и жителей этой страны с национальным праздником

Обычно этот праздник широко отмечается во всех городах, особенно масштабные и красочные мероприятия проводятся в Лиссабоне.

С Днем Португалии президента Марсело Ребело ди Созу и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Марсело Ребело ди Созу

 
 
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Новости Португалии. Национальный праздник отмечают 10 июня жители Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он был учрежден в 1580 году и ежегодно...
 
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