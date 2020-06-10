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Узнаете ли вы болезнь по ее медицинскому названию? Проверьте в простом тесте

10.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие заболевания и состояния организма в быту называют не так, как о них привыкли говорить медики. Порой названия звучат настолько непохоже, что даже сложно поверить, что речь об одном и том же. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить ваши знания (а заодно и интуицию) в вопросах медицинской терминологии.

Благодарим за помощь в составлении теста врачей «Центра здорового сна», врача-офтальмолога Софью Сомову, врача-невролога Людмилу Страшкевич.

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Многие заболевания и состояния организма в быту называют не так, как о них привыкли говорить медики. Порой названия звучат настолько непохоже, что даже сложно...
 
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