Узнаете ли вы болезнь по ее медицинскому названию? Проверьте в простом тесте

Источник материала: Tut.by

Многие заболевания и состояния организма в быту называют не так, как о них привыкли говорить медики. Порой названия звучат настолько непохоже, что даже сложно поверить, что речь об одном и том же. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить ваши знания (а заодно и интуицию) в вопросах медицинской терминологии.

Благодарим за помощь в составлении теста врачей «Центра здорового сна», врача- офтальмолога Софью Сомову, врача- невролога Людмилу Страшкевич.

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