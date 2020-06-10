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В Беларуси реставрируют знаменитые памятники архитектуры
10.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отреставрируют известные памятники архитектуры. Деньги, а это около полутора миллионов долларов, выделит Фонд президента страны.
Работы ведутся в Гольшанах, где расположены руины дворцово-паркового комплекса 17 века. Треть бюджета уйдет на Кревский замок. Здесь планируют восстановить боевую галерею вдоль одной из стен, воссоздать въездные ворота. Значительные средства выделены на Мстиславский костел и усадебно-парковый ансамбль деревни Закозель.
Закончить работы планируют до конца года. Речь пока не идет о полной реставрации объектов. Главная задача сейчас уберечь их от дальнейшего разрушения.
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Деньги, а это около полутора миллионов долларов, выделит Фонд президента страны.
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