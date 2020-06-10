В Беларуси реставрируют знаменитые памятники архитектуры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отреставрируют известные памятники архитектуры. Деньги, а это около полутора миллионов долларов, выделит Фонд президента страны.

Работы ведутся в Гольшанах, где расположены руины дворцово-паркового комплекса 17 века. Треть бюджета уйдет на Кревский замок. Здесь планируют восстановить боевую галерею вдоль одной из стен, воссоздать въездные ворота. Значительные средства выделены на Мстиславский костел и усадебно-парковый ансамбль деревни Закозель.



«Эти объекты, непосредственно часовня в Закозеле и костел в Мстиславле, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и требуют срочных работ по консервации», – отметила начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь Наталья Хвир.

Закончить работы планируют до конца года. Речь пока не идет о полной реставрации объектов. Главная задача сейчас уберечь их от дальнейшего разрушения.