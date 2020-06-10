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В США разработали искусственный мозг на кристалле
Источник материала: Tut.by
Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали «мозг на кристалле». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале
На образце из кремния размером с конфетти удалось поместить десятки тысяч искусственных синапсов мозга, мемристоров.
Если упростить, то мемристор — это резистивная память. В MIT заявили, что их возможно использовать как искусственные синапсы, передающие данные от одного искусственного нейрона к другому. Если еще проще, то мемристоры имитируют процесс передачи информации человеческого мозга на кусочке металла.
Для своего исследования в MIT создали устройство на основе сплавов серебра, меди и кремния. В качестве примера области, в которой подобная технология может применяться, привели автомобили. «Вы сможете подключить это устройство к камере автомобиля. У него получится распознавать источники света, объекты и быстро принимать решения о дальнейших действиях без подключения к интернету», — заявили авторы опубликованной работы.
Ученые также рассказали, что обычные транзисторы передают информацию в виде двух значений — нулей и единиц. Их мемристоры этим не ограничиваются и обладают целым рядом значений, прямо как синапсы в мозге. По мнению MIT, это даст возможность одному мемристоры выполнять намного больше операций, чем двоичным транзисторам.
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На образце из кремния размером с конфетти удалось поместить десятки тысяч искусственных синапсов мозга, мемристоров.
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