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В США разработали искусственный мозг на кристалле

10.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) разработали «мозг на кристалле». Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.


Фото: MIT

На образце из кремния размером с конфетти удалось поместить десятки тысяч искусственных синапсов мозга, мемристоров. 3DNews пишет, что ранее мемристор считался гипотетически возможным четвертым электротехническим элементом в дополнение к конденсатору, резистору и катушке индуктивности.

Если упростить, то мемристор — это резистивная память. В MIT заявили, что их возможно использовать как искусственные синапсы, передающие данные от одного искусственного нейрона к другому. Если еще проще, то мемристоры имитируют процесс передачи информации человеческого мозга на кусочке металла.

Для своего исследования в MIT создали устройство на основе сплавов серебра, меди и кремния. В качестве примера области, в которой подобная технология может применяться, привели автомобили. «Вы сможете подключить это устройство к камере автомобиля. У него получится распознавать источники света, объекты и быстро принимать решения о дальнейших действиях без подключения к интернету», — заявили авторы опубликованной работы.

Ученые также рассказали, что обычные транзисторы передают информацию в виде двух значений — нулей и единиц. Их мемристоры этим не ограничиваются и обладают целым рядом значений, прямо как синапсы в мозге. По мнению MIT, это даст возможность одному мемристоры выполнять намного больше операций, чем двоичным транзисторам.

 
 
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На образце из кремния размером с конфетти удалось поместить десятки тысяч искусственных синапсов мозга, мемристоров.
 
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