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Жилье погибшей от «Новичка» британки пойдет под снос. Там никто не хочет жить

10.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Квартира в графстве Уилтшир, в которой жила отравившаяся «Новичком» Дон Стерджес, будет снесена. В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что снесут квартиру Стерджес и еще одну квартиру под ней. Там добавляется, что на месте этих квартир могут сделать парковку или зеленые насаждения.


Дон Стерджес. Фото с сайта ВВС

После смерти 44-летней Стержес квартиру обезвредили. Но так как там никто не хочет жить, жилищное объединение, которое владеет ей, решило снести ее. Семьи Стерджес и другого пострадавшего от «Новичка» Чарли Роули поддержали это решение и сказали, что им нравится идея превращения ее в зеленую зону.

«Обидно, что оно [место жительства Дон Стерджес] теряется, но я могу понять то, что люди не хотят там жить», — сказал ее отец Стэн Стерджес.

«Я думаю, что это к лучшему. Вокруг нее [квартиры] всегда будет социальное отторжение», — сказал Роули.

Стерджес умерла в больнице города Эймсбери в июле 2018 года после того, как отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок», содержащимся во флаконе духов. Флакон подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но быстро поправился.


Женщина погибла от воздействия того же вещества, которым отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте того же года в Солсбери. Спустя два месяца Скрипалей выписали из больницы. В Великобритании считают, что за отравлением стоит Россия, российская сторона это отрицает.

Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.
 
 
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Квартира в графстве Уилтшир, в которой жила отравившаяся «Новичком» Дон Стерджес, будет снесена. В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что...
 
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