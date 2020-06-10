Молодой водитель не уступил дорогу и погиб в Копыльском районе

Источник материала: Слуцк Город





9 июня, выезжая из деревни Лесное, 24-летний владелец «Ауди А4» не уступил дорогу грузовой фуре, пишет МЛЫН.

Обстоятельства ДТП сейчас тщательно изучают эксперты. После удара фура оказалась в кювете. Пока известно, что погибший поворачивал налево на участок автодороги Осиповичи — Барановичи. Шансов выжить в столкновении не было. Из искореженного салона его тело помогли извлечь спасатели.

Следователи по факту происшествия проводят проверку.



