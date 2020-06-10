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Молодой водитель не уступил дорогу и погиб в Копыльском районе

10.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Молодой водитель не уступил дорогу и погиб в Копыльском районе

9 июня, выезжая из деревни Лесное, 24-летний владелец «Ауди А4» не уступил дорогу грузовой фуре, пишет МЛЫН.

Обстоятельства ДТП сейчас тщательно изучают эксперты. После удара фура оказалась в кювете. Пока известно, что погибший поворачивал налево на участок автодороги Осиповичи — Барановичи. Шансов выжить в столкновении не было. Из искореженного салона его тело помогли извлечь спасатели.

Следователи по факту происшествия проводят проверку.

Молодой водитель не уступил дорогу и погиб в Копыльском районе

 

 
 
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Обстоятельства ДТП сейчас тщательно изучают эксперты. После удара фура оказалась в кювете. Пока известно, что погибший поворачивал налево на участок автодороги...
 
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