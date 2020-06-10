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Skoda Rapid получила версию для любителей хоккея
Источник материала: Tut.by
Модернизированный лифтбек
Спецверсия Rapid от стандартного лифтбека отличается логотипом Hockey Edition на кузове и декоративными накладками на порогах, а дополняют образ хромированные детали в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера. Создана спецверсия на базе комплектации Ambition, но с расширенным набором стандартного оборудования, которое включает боковые подушки безопасности спереди, подогрев наружных зеркал и передних сидений, противотуманные фары, круиз-контроль, тонировку задних стекол, задние датчики парковки, кожаный руль и климат-контроль.
В России набор Hockey Edition для Rapid обойдется в 48 100 рублей (700 долларов по текущему курсу) — то есть самый доступный лифтбек в таком исполнении оценивается минимум в 922 тысячи рублей (13 420 долларов).
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Модернизированный лифтбек Skoda Rapid, который в Беларуси появился весной, обзавелся особым исполнением Hockey Edition.
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