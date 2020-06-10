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В Бресте Kia сбил 12-летнюю велосипедистку

10.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 июня на улице Октябрьской революции Kia сбил 12-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу по велопереходу.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

44-летний водитель Kia ехал по улице 28 Июля. На перекрестке с улицей Октябрьской революции он повернул направо. Перед пешеходным переходом легковушка остановилась, пропустила пешеходов и поехала прямо, не уступив 12-летней велосипедистке, которая переезжала дорогу по велополосе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

 
 
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Школьница переезжала дорогу по велопереходу.
 
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