В Бресте Kia сбил 12-летнюю велосипедистку

Источник материала: Tut.by

9 июня на улице Октябрьской революции Kia сбил 12-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу по велопереходу.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

44-летний водитель Kia ехал по улице 28 Июля. На перекрестке с улицей Октябрьской революции он повернул направо. Перед пешеходным переходом легковушка остановилась, пропустила пешеходов и поехала прямо, не уступив 12-летней велосипедистке, которая переезжала дорогу по велополосе.

К счастью, обошлось без пострадавших.