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В Бресте Kia сбил 12-летнюю велосипедистку
Источник материала: Tut.by
9 июня на улице Октябрьской революции Kia сбил 12-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу по велопереходу.
Видео:
44-летний водитель Kia ехал по улице 28 Июля. На перекрестке с улицей Октябрьской революции он повернул направо. Перед пешеходным переходом легковушка остановилась, пропустила пешеходов и поехала прямо, не уступив 12-летней велосипедистке, которая переезжала дорогу по велополосе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Школьница переезжала дорогу по велопереходу.
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