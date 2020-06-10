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Врач объяснил, какие народные методы от насморка реально работают

10.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многим насморк кажется несерьезной проблемой, поэтому вместо обращения к врачу в ход идут народные методы. Мол, и так пройдет. Чем чревато такое отношение к здоровью? HEALTH.TUT.BY попросил специалиста медицинского центра «ЛОДЭ» прокомментировать семь популярных способов лечения насморка и сказать, какие из них хороши, а какие не очень.

  • Роман РыбакОториноларинголог-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент

Сначала определимся, какой у вас насморк: это важно

Острый насморк — насморк воспалительного характера, когда есть слизисто-гнойные выделения, головная боль, слезотечение, недомогание, иногда повышение температуры тела, першение в горле… В общем, обычное ОРВИ.

Вазомоторный хронический насморк оториноларинголог называет «ложным» насморком: это, скорее, нарушение тонуса сосудов в полости носа.

Ниже эксперт комментирует семь популярных способов облегчить жизнь именно при остром насморке.

1. Пить горячий чай 

 
 
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Лечение насморка - куда более важное дело, чем нам обычно представляется. Опытный врач объясняет почему.
 

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