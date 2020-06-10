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Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными с июля

10.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси закончился первый, тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. С июля 2020 года «Белоруснефть» вводит тарифы на зарядку на ЭЗС Malanka. В компании подчеркивают, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30−40 копеек за 1 кВт·ч.


— Зарядка электромобилей у нас была бесплатной с 2014 года, пока мы работали в тестовом режиме. Введение платы за использованную электроэнергию обсуждалось уже с 2018 года. Однако было принято решение отложить введение тарификации до 2020 года, — рассказал заместитель директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик. — На сегодняшний день можно сказать, что начальный этап развития сети электрозаправочных станций в Беларуси мы успешно завершили. Malanka появилась и работает во всех регионах и на всех магистралях: к настоящему моменту установили больше 260 ЭЗС. Этого достаточно для обслуживания тысяч электромобилей. И мы логично переходим к следующему этапу — экономически обоснованному развитию сети. Это общемировая практика: даже фирменные зарядные станции Tesla, которые изначально в период становления тоже были бесплатными, сейчас оказывают услугу за деньги.

Впрочем, по словам представителя «Белоруснефти», электротопливо все равно будет значительно — а точнее, в 2 раза — дешевле бензина. Простой подсчет показывает, что полная зарядка электрокара Nissan Leaf, емкость батареи которого 24 кВт·ч, обойдется его владельцу в 7−9 рублей в зависимости от скорости зарядки. Этого запаса энергии хватит, чтобы проехать 150 километров. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, которые будут стоить около 18−20 рублей.

При нынешней стоимости бензина в год на заправку машины со среднестатистическим пробегом тратится примерно 6−8 тысяч рублей. Зарядка же обойдется в 3−3,5 тысячи.

При этом заправиться на Malanka в Беларуси будет значительно дешевле, чем в других европейских странах, где парк электромобилей больше, чем у нас. Допустим, в Германии, подзарядить тот же самый Nissan Leaf обойдется примерно в 20 рублей. Впрочем, в европейских государствах нет единой цены на зарядку, она может варьироваться в зависимости от бренда ЭЗС, от места расположения станций, от скорости зарядки и других факторов. Многие компании, к примеру, берут плату за время, которое требуется для зарядки электромобиля, а не за 1 кВт·ч.

Так выглядит средняя стоимость «заправки» Nissan Leaf с батареей 24 кВт·ч в некоторых европейских странах в пересчете на белорусские рубли:

  • Германия — 21 рубль;
  • Польша — 23 рубля;
  • Украина — 19 рублей;
  • Литва — 20 рублей

Сравнительно низкую цену на электротопливо, по прогнозам специалистов, удастся удерживать в будущем благодаря получению энергии с Белорусской АЭС.

Оплатить зарядку в Беларуси можно будет с помощью специального приложения. Сейчас в «Белоруснефти» есть приложение для оплаты топлива, используя которое водители могут заправляться быстро и бесконтактно. В скором времени будет запущено похожее и для электрозаправок, которое будет называться так же, как сама сеть, — Malanka. Через него можно будет не только произвести оплату, но и отслеживать параметры зарядки электрокара: сколько киловатт заряжено, за какое время, на какое расстояние их хватит. Кроме того, в приложении можно будет забронировать зарядку и увидеть расположение ближайших станций, что также значительно упростит жизнь владельцам электрокаров.

 

 
 
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Сеть ЭЗС Malanka объявила о том, что с июля зарядки для электромобилей станут платными. Стоимость одного кВт·ч - около 30−40 копеек.
 
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