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ГАИ и инспекция по делам несовершеннолетних проведут до 20 июня акцию «Берегите детей!»

10.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ГАИ и инспекция по делам несовершеннолетних проведут до 20 июня акцию «Берегите детей!»

C 10 по 20 июня ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведут в Минской области комплекс мероприятий «Берегите детей!». Об этом SG сообщил старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В период акции инспекторы расскажут об основных угрозах безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил их перевозки. В летних лагерях проведут кинолектории и викторины. Особое внимание уделят правилам перехода проезжей части, выбору безопасных мест для игр, катанию на роликах, скейтбордах, велосипедах. Сотрудники ГАИ усилят контроль за водителями при проезде пешеходных переходов.

В этом году дети пострадали в 138 дорожно-транспортных происшествиях, 9 из них погибли. Семеро погибших были пассажирами транспортных средств, двое – пешеходами. Основная причина травматизма детей – нарушение ПДД водителями.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей перевозить детей правильно, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного пересечения проезжей части, а также контролировать досуг подростков.

Детей необходимо отучить от мысли, что во дворе они в полной безопасности. Выходя из-за любого препятствия, ребенок должен выглянуть и убедиться, что поблизости нет движущегося автомобиля. Ему необходимо знать, что на «зебре» надо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам и убедиться, что машины остановились.

За ненадлежащее воспитание несовершеннолетних родители могут быть привлечены к административной ответственности. Безопасность детей, в первую очередь, зависит от нашего внимания к ним и постоянного контроля!

Заодно посмотрите наш ролик, как ГАИ проводит рейды и замечает нарушения Правил дорожного движения со стороны маленьких нарушителей.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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C 10 по 20 июня ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведут в Минской области комплекс мероприятий «Берегите детей!».
 
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