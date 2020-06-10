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ГАИ и инспекция по делам несовершеннолетних проведут до 20 июня акцию «Берегите детей!»
10.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
C 10 по 20 июня ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведут в Минской области комплекс мероприятий «Берегите детей!». Об этом SG сообщил старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.
В период акции инспекторы расскажут об основных угрозах безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил их перевозки. В летних лагерях проведут кинолектории и викторины. Особое внимание уделят правилам перехода проезжей части, выбору безопасных мест для игр, катанию на роликах, скейтбордах, велосипедах. Сотрудники ГАИ усилят контроль за водителями при проезде пешеходных переходов.
Госавтоинспекция убедительно просит родителей перевозить детей правильно, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного пересечения проезжей части, а также контролировать досуг подростков.
Детей необходимо отучить от мысли, что во дворе они в полной безопасности. Выходя из-за любого препятствия, ребенок должен выглянуть и убедиться, что поблизости нет движущегося автомобиля. Ему необходимо знать, что на «зебре» надо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам и убедиться, что машины остановились.
Заодно посмотрите наш ролик, как ГАИ
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C 10 по 20 июня ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних проведут в Минской области комплекс мероприятий «Берегите детей!».
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