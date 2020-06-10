Источник материала: ОНТ

Семена чиа – невероятно популярный продукт у приверженцев здорового питания. Они завоевали многочисленных поклонников благодаря своим полезным свойствам и приятному вкусу. Многие все чаще добавляют их в свой рацион.

Эти семена богаты питательными веществами и клетчаткой, помогают предотвратить ожирение и непроходимость кишечника.

Что происходит с организмом, когда вы едите семена чиа – читайте в справке ОНТ.

Получите много питательных веществ

Семена чиа, несмотря на свой крошечный размер, обладают очень мощным питательным эффектом.

Порция семян чиа (28 грамм) содержит:

Клетчатка: 11 грамм

Белок: 4 грамма

Жир: 9 граммов (5 из них омега-3)

Кальций: 18% от суточной нормы потребления

Марганец: 30% от суточной нормы потребления

Магний: 30% от суточной нормы потребления

Фосфор: 27% от суточной нормы потребления





Семена чиа также содержат достаточное количество цинка, витамина B3, калия, витамина B1 и витамина B2. Примечательно, что семена чиа не содержат глютен.

Это низкокалорийный продукт: всего 28 грамм (около двух столовых ложек) дадут организму 137 калорий и один грамм усваиваемых углеводов. Если вычесть из этого количества клетчатку, большая часть которой не превращается в полезные калории для вашего организма, то получится, что семена чиа содержат всего 101 калорию на 28 грамм. Это делает их одним из лучших в мире источников сразу нескольких важных питательных веществ. Семена чиа – это кладезь клетчатки, белка, омега-3 и различных микроэлементов.

Семена чиа улучшают пищеварение

Польза семян чиа заключается в том, что включая их в рацион, вы точно получите необходимое организму количество клетчатки. Всего 80 грамм обеспечат вам 100% суточной потребности в клетчатке, и это поможет пищеварительной системе работать без сбоев. Кроме того, семена чиа помогают выводить токсины и долго сохранять ощущение сытости.

Повышают уровень энергии и выносливость

Исследования показали, что у спортсменов, которые потребляют семена чиа, больше выносливости, чем у тех, кто этого не делает. Когда семена чиа замачивают, они образуют гелеобразное вещество, которое содержит столько же энергии, сколько во многих популярных энергетических напитках. При 100 калориях на ложку они один из лучших природных источников чистой сырой энергии.

Помогают похудеть

Многие используют семена чиа для похудения, поскольку количество клетчатки в них достаточное, чтобы сдвинуть вес в правильном направлении, сохраняя ощущение сытости и одновременно избавляя организм от излишка воды и ненужных веществ.

Семена чиа также содержат много цинка, который, как известно, стимулирует лептин (это помогает регулировать ваши гормоны и аппетит). Растворимая клетчатка семян поглощает большое количество воды и расширяется в желудке, что увеличивает чувство сытости, и вы не хотите есть слишком часто.

Кроме того, белок в семенах чиа помогает снизить аппетит и потребление пищи.

Большинство экспертов в области здравоохранения сходятся во мнении, что семена чиа действительно помогают похудеть, при этом есть исследования , которые показали, что у некоторых людей они не виляли на вес.

Эксперты отметили, что добавление семян чиа в рацион вряд ли приведет к значительной потере веса само по себе, при этом они могут быть полезным дополнением к диете для похудения.





Повышают умственные способности

Семена чиа – отличный источник легкоусвояемых жирных кислот омега-3, которые необходимы для нормального функционирования мозга. Они помогают бороться с депрессией, как путем уменьшения воспаления, так и путем наращивания тканей мозга. Они также помогают улучшить память.

Помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Учитывая, что семена чиа богаты клетчаткой, белками и омега-3, они могут снизить риск сердечных заболеваний.

Польза семян чиа была изучена в ходе нескольких исследований. Так, во время эксперимента над крысами было доказано, что семена чиа могут снижать определенные факторы риска, включая триглицериды, воспаление, резистентность к инсулину и жир на животе. Они также могут поднять «хороший» холестерин.

Несколько исследований показали, что семена чиа значительно снижают артериальное давление у людей с гипертонией (это сильный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний).

В целом, семена чиа могут быть полезны для здоровья сердца, но сильного эффекта ожидать не стоит, если делать ставку только на них, здесь нужны еще полезные изменения в образе жизни и питании.

Снижают шансы заболеть диабетом 2 типа

Семена чиа содержат альфа-линоленовую кислоту и большое количество клетчатки, которые, как было доказано, снижают уровень сахара в крови и резко уменьшают вероятность развития диабета 2 типа.

Улучшают состояние зубов

Семена чиа содержат столько же кальция, сколько стакан молока, что делает их отличными средством для поддержания здоровья зубов. Они также содержат цинк, фосфор и витамин А, которые помогают уменьшить образование зубного налета и устраняют бактерии, вызывающие неприятный запах и заболевания десен.

Полезны для костей

Семена чиа богаты несколькими питательными веществами, которые важны для здоровья костей. Это кальций, фосфор, магний и белок.

Содержание кальция особенно впечатляет – 18% от суточной нормы потребления в 28 граммах семян. Кальция здесь больше, чем в молочных продуктах.

В результате этого семена чиа – отличныq источник кальция для людей, которые не едят молочные продукты.





Побочные эффекты семян чиа

Вред семян чиа никак не подтвержден научно, не было зарегистрировано никаких побочных эффектов от потребления этого продукта. При этом возможны некоторые негативные реакции со стороны пищеварительной системы, особенно если при употреблении семян чиа не пить достаточное количество жидкости.

Семена чиа нельзя употреблять в сухом виде, поскольку они способны значительно увеличиваться в размере. Их нужно обязательно замочить в воде, иначе они могут застрять в пищеводе.

Как и все семена, чиа содержат фитиновую кислоту. Фитиновая кислота – это растительное соединение, которое связывается с минералами (такими как железо и цинк) и препятствует их усвоению из пищи.

Когда вы едите семена чиа, у вас разжижается кровь. К такому эффекту приводят большие дозы омега-3 жиров.

Если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь, то нужно обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем добавить семена чиа в свой рацион, поскольку содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты могут влиять на эффективность лекарства.

Таким образом, семена чиа обычно не вызывают никаких побочных эффектов. Тем не менее они могут оказывать разжижающее действие на кровь при употреблении их в больших дозах, а также содержат растительное соединение, которое может снизить поглощение минералов.

Фото: pixabay

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