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Кот впервые попробовал мороженое и сразу же пожалел об этом. Вот, как он отреагировал
Источник материала: СТВ
Хозяин дал попробовать своему коту немного мороженого. Реакция животного рассмешила подписчиков в соцсетях.
Как
На кадрах животному дают попробовать немного мороженого. После того, как кот почувствовал вкус угощения – он удивленно сполз под стол. Эту сладость питомец попробовал впервые.
Один из комментаторов отметил, что это самая драматичная дегустация мороженого. Еще один написал, что кот как будто открыл для себя новый мир. Многие прокомментировали, что слишком сильно смеялись от увиденного.
Часть пользователей поинтересовалась, все ли в порядке с питомцем.
Специализированный сайт для владельцев кошек сообщает, что они не чувствительны к сладкому, поэтому не могут определить вкус сахара в угощении. Специалисты отмечают, что регулярно давать кошкам мороженое не стоит, но изредка можно угостить небольшим количеством этой сладости.
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Хозяин дал попробовать своему коту немного мороженого. Реакция животного рассмешила подписчиков в соцсетях. Как сообщает Daily Mail, жительница Канады Сабрина...
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