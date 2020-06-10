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В Эквадоре после извержения вулкана выпал пепельный дождь
Источник материала: ОНТ
Настоящий пепельный дождь выпал в Эквадоре.Ночью его выбросил действующий вулкан Сангай.
Пепел осел в 16 населенных пунктах. Один из наиболее густонаселённых городов – Гуякиль, в 180 километрах от вулкана, накрыло бело-серым налётом практически целиком. Людям рекомендуют соблюдать осторожность и обезопасить себя от воздействия пепла, используя защитные маски.
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Настоящий пепельный дождь выпал в Эквадоре.Ночью его выбросил действующий вулкан Сангай. Пепел осел в 16 населенных пунктах. Один из наиболее густонаселённых...
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