В Эквадоре после извержения вулкана выпал пепельный дождь

Источник материала: ОНТ

Настоящий пепельный дождь выпал в Эквадоре.Ночью его выбросил действующий вулкан Сангай.

Пепел осел в 16 населенных пунктах. Один из наиболее густонаселённых городов – Гуякиль, в 180 километрах от вулкана, накрыло бело-серым налётом практически целиком. Людям рекомендуют соблюдать осторожность и обезопасить себя от воздействия пепла, используя защитные маски.

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