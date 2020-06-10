Лукашенко: частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. Об этом он заявил 10 июня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи, — отметил официальный лидер.

Александр Лукашенко попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и Управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.

— На госпредприятиях такого нет. И [надо] посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно, — добавил он.

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