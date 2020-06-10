Посмотрите, какие молнии сверкали этой ночью над Беларусью

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью, примерно в час 10 июня, над Беларусью разразилась гроза Собрали фото этого прекрасного зрелища.

Например, вот что жители Воложина могли наблюдать этой ночью.









А в небе над заповедником «Налибокский», недалеко от деревни Рум в том же Воложинском районе, были не только молнии, но и двойная радуга.









МСЧ предупреждает : 10 июня днем в Минске ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет +30.