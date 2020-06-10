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Посмотрите, какие молнии сверкали этой ночью над Беларусью

10.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью, примерно в час 10 июня, над Беларусью разразилась гроза Собрали фото этого прекрасного зрелища.

Например, вот что жители Воложина могли наблюдать этой ночью.



А в небе над заповедником «Налибокский», недалеко от деревни Рум в том же Воложинском районе, были не только молнии, но и двойная радуга.



МСЧ предупреждает: 10 июня днем в Минске ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет +30.

 
Теги: Минск
 
 
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Собрали фото недавней грозы в Беларуси.
 
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