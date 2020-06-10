Движение транспорта с ул. Мясникова на ул. Московскую закроется с 13 июня. Как изменится маршрут автобусов?

Источник материала: ОНТ

С 13 июня планируется закрытие движения общественного транспорта с ул. Мясникова на ул. Московскую. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

На данном участке примерно до 1 июля будут проводиться дорожно-строительные работы, связанные с сооружением 1-го транспортного кольца до ул. Толстого. В расписание общественного транспорта в этой части города вносятся изменения с 13 июня до окончания работ:

автобусы маршрута № 65 от конечного пункта «Городской Вал» будут курсировать по ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Московской, Могилевской, Володько и далее по маршруту с выполнением всех остановок на изменяемом участке, в обратном направлении – по ул. Володько, Могилевской, Толстого, Мясникова, Немиге, Городской Вал;

автобус № 24 в направлении ул. Воронянского от ул. М. Богдановича поедет по ул. Немиге, Городской Вал, пр. Независимости, ул. Московской, Чкалова, Воронянского со всеми остановками на изменяемом участке;

движение автобусов маршрутов № 47С, 50С со стороны вокзала организуется по ул. Ленинградской, Свердлова, пл. Независимости, ул. Московской и далее по маршрутам без выполнения остановок на изменяемом участке, в направлении вокзала — без изменений;

автобусы маршрутов № 73, 163, 1073-ТК, 1107-ТК со стороны пр. Победителей поедут по ул. Ленина, пр. Независимости, ул. Московской, Чкалова и далее по маршрутам с выполнением всех остановок на изменяемом участке;

автобусы экспрессных маршрутов № 1146-ТК, 1346-ТК в направлении Зеленого Луга будут курсировать по ул. Прушинских, Я. Лучины, Маяковского, Свердлова, Кирова, Бобруйской, Мясникова и далее по маршрутам, в направлении Лошицы — по ул. Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Маяковского, Я. Лучины, Прушинских;

движение автобусов пригородного маршрута № 1131-ТК со стороны АВ «Центральный» организуется по ул. Бобруйской, Ульяновской, Свердлова, Могилевской, Толстого, Московской и далее по маршруту.

Фото: БЕЛТА

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