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Лукашенко обвинил частные компании в увольнениях по политическим мотивам и поручил их проверить

10.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы.



По его мнению, многие частные компании увольняют людей за то, что они не подписались за альтернативных кандидатов, сообщает БЕЛТА.

В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи… На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно, — заявил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в...
 
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