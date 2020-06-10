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Вода – опасная стихия

10.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Вода – опасная стихия

У маленьких детей отсутствует природный страх перед водой и поэтому они смело лезут в нее, совершенно не осознавая грозящие им опасности. Дошкольники часто не способны адекватно оценить уровень угрозы, а значит, основная задача по обеспечению их безопасности на воде ложится на родителей.

Взрослые должны контролировать процесс купания детей, тем более дошкольного возраста, когда ребенок еще достаточно слаб и не организован.

10 июня 2019 года семья с шестилетним ребенком отдыхала на берегу водоема, в какой-то момент родители упустили мальчика из вида и не смогли самостоятельно найти его. Незамедлительно отец малыша обратился на спасательный пост ОСВОД Каташи с просьбой о помощи в поиске. Спустя некоторое время ребенка обнаружили в камышах и подняли с глубины около 1,5 метров. Спасатели пытались реанимировать ребенка до приезда скорой, но им это не удалось.

Чтобы не допустить таких несчастных случаев, спасатели Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям рекомендуют соблюдать правила безопасности на водоемах.

Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться. Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным дном, и где есть спасательные посты. Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и нырять, где незнакомое дно.

Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям. Вода – опасная для людей стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе угрозы.

По информации Кобринского РОЧС.

 
 
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Вода – опасная стихия
 
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