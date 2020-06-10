Сегодня на ул Суворова в Бресте столкнулись четыре автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 10 июня около 09:45 утра.





По предварительной информации, 30-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Рено Меган, двигалась по улице Суворова. Водитель не выбрала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля «Мерседес», под управлением 47-летнего горожанина и совершила с ним столкновение. После этого мужчина совершил столкновение с автомобилем «Форд», за рулем которого был 33-летний брестчанин, а он въехал в автомобиль «БМВ», под управлением 34-летней брестчанки. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

В отношении водителя «Рено Меган» составлен административный материал по ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную скорость движения, а также выдерживать соответствующую дистанцию. От водителей требуются внимательность и аккуратность. Берегите себя и заранее прогнозируйте дорожную обстановку.