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Сегодня на ул Суворова в Бресте столкнулись четыре автомобиля
10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 10 июня около 09:45 утра.
По предварительной информации, 30-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Рено Меган, двигалась по улице Суворова. Водитель не выбрала безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля «Мерседес», под управлением 47-летнего горожанина и совершила с ним столкновение. После этого мужчина совершил столкновение с автомобилем «Форд», за рулем которого был 33-летний брестчанин, а он въехал в автомобиль «БМВ», под управлением 34-летней брестчанки. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
В отношении водителя «Рено Меган» составлен административный материал по ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.
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Дорожная авария произошла 10 июня около 09:45 утра. По предварительной информации, 30-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Рено Меган, двигалась по улице...
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