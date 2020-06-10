РИКЗ: каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ 4 учебных предмета

Каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ четыре учебных предмета, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович, передает корреспондент
«Уже не один год абитуриентам предоставлено право сдавать четыре экзамена в форме
Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29 июня, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет пройти 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.
Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.
Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.