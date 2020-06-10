РИКЗ: каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ 4 учебных предмета

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Каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ четыре учебных предмета, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА .

«Уже не один год абитуриентам предоставлено право сдавать четыре экзамена в форме ЦТ . При этом абитуриенты в приемную комиссию по-прежнему предоставляют три сертификата. В этом году каждый третий абитуриент выбрал в качестве вступительных испытаний четыре учебных предмета, — рассказала Наталья Вайтехович. — Мы отмечаем наибольший интерес к таким учебным предметам, как русский язык (зарегистрировалось более 52 тыс. абитуриентов), математика (свыше 34 тыс.), а также иностранные языки. Конечно, лидером среди иностранных языков является английский, на который зарегистрировались 23 тыс. 549 абитуриентов».

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29 июня, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет пройти 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

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