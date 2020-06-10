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РИКЗ: каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ 4 учебных предмета

10.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

РИКЗ: каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ 4 учебных предмета

Каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ четыре учебных предмета, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Уже не один год абитуриентам предоставлено право сдавать четыре экзамена в форме ЦТ. При этом абитуриенты в приемную комиссию по-прежнему предоставляют три сертификата. В этом году каждый третий абитуриент выбрал в качестве вступительных испытаний четыре учебных предмета, — рассказала Наталья Вайтехович. — Мы отмечаем наибольший интерес к таким учебным предметам, как русский язык (зарегистрировалось более 52 тыс. абитуриентов), математика (свыше 34 тыс.), а также иностранные языки. Конечно, лидером среди иностранных языков является английский, на который зарегистрировались 23 тыс. 549 абитуриентов».

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29 июня, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет пройти 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

#вступительная кампания #образование #тестирование

БелТА

 
 
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Каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ четыре учебных предмета, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского...
 
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