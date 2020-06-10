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Лукашенко поручил проверить, почему частные компании увольняли людей в последние месяцы
Источник материала: Myfin
«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи», - отметил президент.
Александр Лукашенко попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний.
«На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что выкинули безосновательно», - сказал президент.
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние...
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