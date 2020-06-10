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В Одессе частично обрушился жилой дом, повреждены 5 квартир
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Одессе частично обрушился жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту инцидента спасатели эвакуировали более 20 человек. Одному из жильцов потребовалась госпитализация. Приступить к разбору завалов пока не удается из-за сильного запаха газа. Поврежденную трубу еще не обнаружили. Также существует опасность повторного обрушения конструкций.
К ликвидации аварии привлечены более 50 спасателей и шесть единиц техники.
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Новости Украины. В Одессе частично обрушился жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвалилась угловая стена с четвертого по первый этажи, в...
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