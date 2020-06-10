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Имена победителей национального финала бизнес-игры «Начинающий фермер» станут известны в конце июля

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В национальном финале международной интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер» участвует 41 молодежная команда, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

«Прием заявок для участия в нашем совместном с Российским союзом сельской молодежи (РССМ) проекте завершен. В национальном финале участвует 41 проект. Среди них такие, как «Фермерское хозяйство по выращиванию овощей», «Вермиферма» (проект органической фермы), «Производство озимой пшеницы «Элегия» по интенсивной технологии», «Голубика — ягода, продлевающая жизнь», «Сырный хуторок», «КФХ «Изобилие» по производству цукатов из тыквы. Хотелось бы отметить повышенный интерес к аграрной игре учащейся молодежи. 35 проектов школьников и учащихся средних специальных учреждений образования поборются за право представлять Беларусь на международном этапе конкурса. Вместе с тем, даже на данном этапе, оргкомитет дал рекомендации и предложил авторам-школьникам бизнес-планов доработать их», — рассказала Юлия Зинкевич.

В международном проекте в этом году участвуют молодежные организации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Национальные этапы пройдут до 31 июля, международный заочный — до 31 августа. «В Беларуси национальный финал планируем провести с 27 по 31 июля. Его формат — офлайн или онлайн — будет определен с учетом эпидобстановки. В состав жюри войдут представители Минсельхозпрода, Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства Беларуси и БРСМ. Программой финала предусмотрено проведение вебинаров по темам развития навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработке управленческих решений и умения работать в команде», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Проведение Гранд-финала запланировано на 8-12 октября в Москве. Для оценки бизнес-планов финалистов формируется международный экспертный совет, который рассмотрит бизнес-проекты и определит победителей в пяти номинациях: «Животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство», «Растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн», «Полеводство, овощеводство», «Агротуризм», «Сельскохозяйственная кооперация и свободная тема». Главным призом для победителей в трех возрастных категориях (школьники, студенты, работающая молодежь) станет оплачиваемая организаторами стажировка в ведущих аграрных хозяйствах стран — участниц «Начинающего фермера».

Интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер» — совместный проект БРСМ и РССМ. В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Проект объединил школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК в возрасте до 31 года. Игра способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, выработке управленческих решений и умению работать в команде.

https://www.belta.by

 
 
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В национальном финале международной интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер» участвует 41 молодежная команда, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь...
 
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