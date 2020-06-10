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«Трамваи теперь поедут быстрее». Вот что для этого сделали на некоторых столичных улицах

10.06.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше пяти лет назад в районе улиц Козлова и Долгобродской в Минске реконструировали трамвайные пути. И вот недавно горожане снова заметили там работающих коммунальщиков. Между путями и проезжей частью рабочие устанавливают сигнальные столбики и дорожные борты. Как пояснили AUTO.TUT.BY в пресс-службе ГП «Минсктранс», это повысит безопасность движения и увеличит скорость трамваев.


«Минсктранс»: Хотим, чтобы трамваи ездили быстро и без помех

Работы на трамвайных путях на улице Козлова (от площади Змитрока Бядули) и улице Догобродской (до парка имени 50-летия Великого Октября) коммунальщики начали еще в конце мая. Из-за этого было ограничено движение трамваев в сторону Серебрянки. Часть дороги со стороны трамвайных путей стала недоступна для автомобилей.

В пресс-службе ГП «Минсктранс» рассказали, что с 1 июня на этих улицах обустраивают изолированное трамвайное полотно: устанавливают специальные сигнальные столбики — делиниаторы и дорожные борты, отделяющие трамвайное полотно от автотранспортного.


— Это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности движения на трамвайных путях, а также для увеличения скорости перевозок трамваями: благодаря этому мы сможем провозить больше пассажиров, — рассказала пресс-секретарь Елена Громыко.

На предприятии отметили, что реконструкцию трамвайных путей на улице Долгобродской производили в 2011 году, на улице Плеханова — в 2013 году, на улице Козлова — в 2015 году. В то время интенсивность движения автомобилей была гораздо меньше, чем сейчас. Сегодня плотность движения на дороге стала больше, водители заезжают на трамвайные пути и мешают движению трамваев, нередко происходят ДТП, из-за которых бывают длительные сбои в движении трамваев.


Работы должны завершиться к 12 июня. Ожидается, что после этого скорость трамвая будет 22 км/ч, сейчас этот показатель — 16 км/ч.

Эксперт: «У трамвая огромный потенциал, но ему нужно дать приоритет на дороге»

— У трамвая огромный потенциал, но для того, чтобы воспользоваться им, нужен большой проект, а не просто техническое отделение трамвайных путей от автомобильной проезжей части, — считает Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте.

По мнению эксперта, обособление трамвайных путей — это правильное решение, оно позволит трамваю двигаться безостановочно. Однако к реализации этого решения на Козлова и Догобродской у Юрия Важника есть замечания.

— Лучшее обособление трамвайных путей в Минске реализовано на участке проспекта Машерова — там, где он идет сбоку от проезжей части и движение трамвая не пересекается с автомобильным потоком. Но на Козлова и Долгобродской трамвайное полотно идет посередине дороги: в этом случае остаются проблемные участки — на перекрестках, в местах пешеходных переходов. Из-за этого добиться скорости трамвая 22 км/ч будет непросто.


Председатель БАЭС отметил: для того чтобы транспорт ехал быстро, нужно обеспечить приоритет трамваям.

— Маневры автомобилей на трамвайных путях должны быть закрыты. Также необходимо специальное регулирование, которое скоординирует «зеленую волну» для трамваев и учтет ее относительно автомобилей. То, что сейчас происходит, — это лишь небольшой шаг наших транспортников.

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Теги: Минск
 
 
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Между путями и проезжей частью рабочие устанавливают сигнальные столбики и дорожные борты.
 
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