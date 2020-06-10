ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лавров посетит Минск 19 июня

10.06.2020 16:46 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Минск. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время конференции, посвященной перспективам развития отношений между странами.

«19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров. А 24 июня мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Беларуси Александра Лукашенко», - сказал Андрей Руденко.

Он отметил, что во время визита планируется подписать Соглашение о взаимном признании виз. "Важный вопрос – это формирование единого миграционного пространства Союзного государства. Важнейшим шагом станет заключение Соглашения о взаимном признании виз, подписать который планируется в рамках визита Лаврова в Минск", - прокомментировал Андрей Руденко.

Он также добавил, что в этом году Беларуси и России предстоит досогласовать дорожные карты по интеграции. По его мнению, они нацелены на гармонизацию многих сфер жизни двух стран и позволят системно решать проблемные вопросы, в том числе в нефтегазовой сфере, передает soyuz.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Минск. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время конференции,...
 
Новости дня
Новости разные
 
По очереди: с сегодняшнего дня можно забронировать очередь на «Брузгах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика