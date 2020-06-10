Лавров посетит Минск 19 июня

Источник материала: Ежедневник

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Минск. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время конференции, посвященной перспективам развития отношений между странами.

«19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров. А 24 июня мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Беларуси Александра Лукашенко», - сказал Андрей Руденко.

Он отметил, что во время визита планируется подписать Соглашение о взаимном признании виз. "Важный вопрос – это формирование единого миграционного пространства Союзного государства. Важнейшим шагом станет заключение Соглашения о взаимном признании виз, подписать который планируется в рамках визита Лаврова в Минск", - прокомментировал Андрей Руденко.

Он также добавил, что в этом году Беларуси и России предстоит досогласовать дорожные карты по интеграции. По его мнению, они нацелены на гармонизацию многих сфер жизни двух стран и позволят системно решать проблемные вопросы, в том числе в нефтегазовой сфере, передает soyuz.by .