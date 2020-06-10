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Дата физического пуска БелАЭС будет определена примерно через неделю — Владимир Семашко
10.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент
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Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во...
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