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Дата физического пуска БелАЭС будет определена примерно через неделю — Владимир Семашко

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дата физического пуска БелАЭС будет определена примерно через неделю — Владимир Семашко

Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

https://www.belta.by

 
 
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Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во...
 
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