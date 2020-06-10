|
По очереди: с сегодняшнего дня можно забронировать очередь на «Брузгах»
10.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 10 июня можно забронировать удобное время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги».
С этого дня в обычном режиме заработает электронная очередь. До этого систему тестировали, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 июня можно забронировать удобное время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги». С этого дня в обычном режиме заработает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)