По очереди: с сегодняшнего дня можно забронировать очередь на «Брузгах»

Источник материала: Вороновская газета





С 10 июня можно забронировать удобное время пересечения белорусско-польской границы в пункте пропуска «Брузги».

С этого дня в обычном режиме заработает электронная очередь. До этого систему тестировали, сообщает «Перспектива» .



С 10 июня к пограничникам можно будет подъехать только по талонам электронной очереди. Услуга бесплатная. Это касается легкового и грузового транспорта, а также автобусов. Автолюбитель получит талон из автомата, на котором будет указана его очередь. На установленном электронном табло высветится очередность. Увидев на нем свой номер, водитель будет знать, что его время оформления подошло, и со стоянки направится к посту пограничной службы.



Для тех, кто не захочет терять время, талон можно будет заказать онлайн на сайте Белтаможсервиса. Цена – базовая величина. Услуга доступна для водителей всех видов транспорта, кроме рейсовых автобусов.



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