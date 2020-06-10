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Михаэль Шумахер готовится к еще одной сложной операции

10.06.2020 17:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Михаэль Шумахер готовится к еще одной сложной операции

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер готовится к новой экспериментальной операции, сообщает GrandPX.

По данным источника, экс-гонщику введут стволовые клетки в ткани сердца.

Ранее он уже перенес подобную операцию под руководством известного кардиохирурга Филиппа Менаше.

Сообщается также, что бывший пилот команды Ferrari страдает атрофией мышц и остеопорозом.

По словам медиков, наука в последние годы достигла огромных успехов в лечении стволовыми клетками, при этом точный результат лечения предсказать нельзя, поскольку мало данных о том, как реагирует на такую терапию человеческий мозг.

В первый раз операцию по внедрению стволовых клеток Шмуахеру провели в 2019-м во Франции. Его родственники тщательно скрывают сведения о его состоянии здоровья. Более того, недавно они заявили, что не намерены информировать общественность о самочувствии бывшего гонщика, и продолжат охранять эти сведения от посторонних.

Михаэль Шумахер серьезно травмировал голову 29 декабря 2013 года, упав на горнолыжной трассе во Франции. С тех пор состояние его здоровья остается тайной для болельщиков, поскольку родственники не разглашают информацию. Сообщалось, что он был введен в состояние комы, затем появились сведения, что он уже вышел из комы и даже смотрит «Формулу-1» по телевизору.

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер готовится к новой экспериментальной операции, сообщает GrandPX. По данным источника, экс-гонщику введут стволовые...
 
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