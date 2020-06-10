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В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще

10.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для комфорта пассажиров. В утренние и вечерние часы пик сократили интервал движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще

По некоторым наземным маршрутам пустили дополнительный подвижной состав.

Теперь автобусы № 36, 37, 42, 99 и 100, а также трамвай маршрута № 6 станут ходить чаще.

В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще

Сократится интервал движения и поездов метро. Ожидать состав придется не более 2 минут на обеих линиях. Теперь в салонах станет просторнее, а пассажиры смогут придерживаться безопасной социальной дистанции.

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Новости Беларуси. Для комфорта пассажиров. В утренние и вечерние часы пик сократили интервал движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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