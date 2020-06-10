Новый жилой район за МКАДом. Вот как выглядит коттеджная застройка в «Зеленой гавани» вживую

Источник материала: Tut.by

Сегодня столичный застройщик «А-100 Девелопмент» презентовал свой новый загородный жилой комплекс «Зеленая гавань» и показал, какой получилась его коттеджная часть. Также рассказали о планах по дальнейшему освоению территории и ориентировочных ценах на квартиры в малоэтажной застройке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новый жилой квартал расположился рядом с природным заказником «Стиклево» и единственными в Беларуси гольф-полями — в 3,5 километра от МКАД. Раньше на этой территории находился военный полигон, а теперь согласно Генплану через 10 лет должен появиться новый малоэтажный жилой комплекс на 200 гектаров с населением в 15 тысяч человек, со своей инфраструктурой и социальными объектами. Чтобы понимать масштаб проекта — это в 10 раз больше ЖК «Пирс».









Типология будущей застройки включает в себя частные коттеджи, блокированные двухэтажные дома — таунхаусы и лайнхаусы, а также дома с квартирами — урбан-виллы, клабхаусы, ситихаусы (они поступят в продажу в июле 2020 года). Объединяет весь комплекс общая концепция, разработанная «А-100 Девелопмент» совместно с британским архитектурным бюро JTP.





Сейчас в «Зеленой гавани» завершилось строительство первой очереди жилья — 50 коттеджей. Это уже практически на 100% готовый квартал в единой архитектурной стилистике, с асфальтом и дорожками. Дома построены по нескольким проектам, но в одном стиле. Жилая площадь самого компактного коттеджа — 150 «квадратов», самого большого — 220 м2.









Кроме современной архитектуры в глаза бросается применение необычных в нашей стране фасадов из металла и фиброцемента.





Купить один из этих домов уже не получится: все уже проданы. И если на старте продаж цены на них начинались от 217 тысяч долларов, то один из последних коттеджей был продан за 486 тысяч. Следующая очередь коттеджей будет в продаже через полтора года.



Светлана Шевлик, директор «А-100 Девелопмент»



Некоторые дома уже явно обжитые

Активно идет строительство таунхаусов. Они представляют собой дома на три, четыре или шесть двухэтажных квартир с отдельными входами и мини-участком. Их тоже активно раскупают.





Планировка в них свободная. Дома строят из сборного железобетона, производство которого освоено на собственном заводе. По качеству такие сооружения вполне сравнимы с монолитными, но строятся гораздо быстрее.





Есть в квартале и такой формат жилья, как лайнхаусы — двухэтажные блокированные дома площадью от 123 до 150 квадратных метров. В них также свободные планировки. Отличительная особенность — высокие потолки, от 2,8 до 3,75 метра. А еще — парковочный навес плюс парковочное место.









Дальнейшее развитие комплекса — строительство кварталов малоэтажной застройки.

Застройщик уже приступил к возведению урбан-вилл (такие уже построены в ЖК «Пирс»). Ориентировочная цена квадратного метра — 1300−1400 долларов.

Светлана Шевлик заявила, что в «Зеленой гавани» предусмотрены дома только низкой и средней этажности, которая постепенно будет расти от 2 до 7 этажей по мере удаления от гольф-полей. ЖК «Зеленая гавань» полностью планируют построить к 2030 году.





Светлана Шевлик считает, что «Зеленая гавань» станет образцом того, каким должен быть современный загородный жилой комплекс.

— У человека, который переедет за город к нам, не будет компромиссов: он получает и природу, и уединение, и спокойствие, и все необходимое для жизни, к чему он привык в городе, — говорит она.





Застройщик не ограничится строительством жилья и намерен создать здесь развитую инфраструктуру — социальную и коммерческую. В планах — детские сады, школы, поликлиника, торговый центр и разнообразные магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе и рестораны, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое. Первый детский сад откроется уже в 2023 году.

Обещают создать все условия для ЗОЖ, оборудовать спортивные станции и детские площадки, построить скверы и бульвары, а внутри центрального парка сделать места для отдыха, беседки, игровые и барбекю зоны.

Вопрос безопасности будет решен по принципу, который застройщик применял в других своих проектах — «Новой Боровой» и «Пирсе»: камеры видеонаблюдения без слепых зон по всей территории комплекса, закрытые дворы, установка шлагбаумов.

Вопросами эксплуатации будет заниматься собственная управляющая компания «А-100 Комфорт»: поддерживать чистоту, ухаживать за растениями и газонами, обслуживать места общего пользования, вывозить мусор.



«Зеленая гавань» относится к категории гольф-недвижимости — это тип жилого комплекса, который строится вблизи профессиональных гольф-полей

Стоит отметить, что «А-100 Девелопмент» своими кварталами за МКАДом уже показали, каким может быть современное жилье: хорошая архитектура, продуманное благоустройство, отличная инфраструктура.

Немного истории

Освоение этой территории началось еще в 2007 году. Тогда компания, подконтрольная украинскому бизнесмену, хозяину «Дельта Банка» Николаю Лагуну, решила построить тут поселок «Гринвич» с элитной недвижимостью и единственным в стране гольф-клубом.

И если гольф-клуб тут действительно появился в 2012 году, то с жильем все было не так радужно: к 2015-му в «Гринвиче» строилось лишь несколько десятков коттеджей — они и сейчас стоят незаселенные, в разной степени готовности.

А потом настал крах «Дельта Банка», после чего стали схлопываться и другие бизнесы Лагуна. Бизнесмен покинул Беларусь, а суды и правоохранительные органы стали заниматься его белорусскими компаниями.

Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки передали указом президента компании «Зеленая гавань», аффилированной с «Монолит Групп» семьи Ермашовых. А потом в проект вошла «А-100 Девелопмент».

Она взяла на себя всю операционную деятельность в области девелопмента: разработку концепции жилого комплекса, строительство жилой недвижимости, социальной инфраструктуры и инженерных сетей. А «Квадрат Групп» Ермашова занялась спортивной частью проекта: уходом за гольф-полями, развитием инфраструктуры для гольфа и популяризацией игры. При этом все стратегические решения разрабатываются и утверждаются компаниями-партнерами совместно.