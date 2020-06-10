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В Сирии замечен «пистолет Гитлера», который не имеет отношения к Гитлеру

10.06.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе в продаже заметили нечастый здесь пистолет — знаменитый маузер С96. Никогда и нигде не стоявшее на вооружении легендарное оружие заметил и сфотографировал владелец Twitter-аккаунта CalibreObscura.

«Кусочек истории в продаже», — написал любитель оружия. По его словам, пистолет изготовлен в 1907—1914 году, таким образом, ему никак не менее 105 лет. Продавец маузера, как указано в комментарии к фото, называл его «Пистолет Гитлера». Это вряд ли соответствует действительности: нацистский фюрер никогда не питал пристрастия к C96, предпочитая гораздо более компактный Walther PPK.

Mauser C96 — один из первых удачных образцов самозарядных пистолетов. Высокая мощность, прицельная дальность, надежность и отличный внешний вид сделали его легендой и желанным приобретением для многих. Однако крупные габариты и большая масса препятствовали его распространению как армейского пистолета — ни в одних вооруженных силах мира маузер так и не стал главным личным оружием.

 
 
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