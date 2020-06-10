В Сирии замечен «пистолет Гитлера», который не имеет отношения к Гитлеру

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе в продаже заметили нечастый здесь пистолет — знаменитый маузер С96. Никогда и нигде не стоявшее на вооружении легендарное оружие заметил и сфотографировал владелец Twitter-аккаунта CalibreObscura.

A piece of history on sale- A Mauser C96 produced in 1907−1914 available in #Idlib , #Syria . This 105+ yr old pistol, made for commercial sale, seems to be functioning. Amusingly the seller calls it «Hitler's gun» pic.twitter.com/6oiukf33qQ — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 10, 2020

«Кусочек истории в продаже», — написал любитель оружия. По его словам, пистолет изготовлен в 1907—1914 году, таким образом, ему никак не менее 105 лет. Продавец маузера, как указано в комментарии к фото, называл его «Пистолет Гитлера». Это вряд ли соответствует действительности: нацистский фюрер никогда не питал пристрастия к C96, предпочитая гораздо более компактный Walther PPK.

Mauser C96 — один из первых удачных образцов самозарядных пистолетов. Высокая мощность, прицельная дальность, надежность и отличный внешний вид сделали его легендой и желанным приобретением для многих. Однако крупные габариты и большая масса препятствовали его распространению как армейского пистолета — ни в одних вооруженных силах мира маузер так и не стал главным личным оружием.