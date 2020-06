В Сирии замечен «пистолет Гитлера», который не имеет отношения к Гитлеру

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе в продаже заметили нечастый здесь пистолет — знаменитый маузер С96. Никогда и нигде не стоявшее на вооружении легендарное оружие заметил и сфотографировал владелец Twitter-аккаунта CalibreObscura.