Теперь при поездке по электронному билету можно не показывать паспорт проводнику в поезде

Источник материала: Tut.by

Ранее, чтобы воспользоваться электронным билетом, в поезде нужно было показывать паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Но теперь Белорусская железная дорога ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса) — при помощи мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-центр организации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как говорится на сайте БЖД, теперь оформить электронный билет на поезда городских линий и региональных линий экономкласса на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» можно с указанием номера мобильного телефона пассажира.

Новая функция доступна для абонентов всех белорусских мобильных операторов.

Чтобы пройти контроль, пассажир должен показать бланк электронного билета на экране мобильного устройства или на бумажном носителе, а также ответ на USSD-запрос *147# с подтверждением номера телефона.

Новая функция введена в дополнение к прежнему способу оформления электронных билетов — по документу, удостоверяющему личность.

«С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам пользоваться дистанционными каналами продаж. Это быстро, просто и безопасно», — отмечается в пресс-релизе.