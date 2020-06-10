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За январь-апрель экспорт товаров сократился на 13,2 процента

10.06.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По итогам января – апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 13,2%, импорт – на 11,9%. Средние цены экспорта снизились на 6,7%, импорта – на 9,8%.

Согласно данным Национального статистического комитета, в январе – апреле 2020 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 18 358,6 млн долларов, в том числе экспорт – 8485,3 млн долларов, импорт – 9873,3 млн долларов. К уровню января – апреля 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 80,1%, экспорт – 80,9%, импорт – 79,4%.

 
 
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По итогам января – апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 13,2%, импорт – на 11,9%. Средние...
 
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