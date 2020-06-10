ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

10.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Wi-Fi появится в одном из трамвайных маршрутов. Такой бесплатный бонус к проездному будет доступен уже в июне, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Если услугу оценят пассажиры, позднее к беспроводному интернету можно будет подключиться во всем наземном общественном транспорте. Большинство минчан такой новости рады.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Я постоянно в интернете, поэтому это очень хорошая вещь. Так что если все будет, значит, будет хорошо.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Наверное, это удобно. Почему нет? Но у меня безлимитный интернет, поэтому мне, собственно, не очень-то он и нужен, этот Wi-Fi. Но я за.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Это прикольно. Можно пользоваться Wi-Fi где угодно.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Это будет полезно для тех, кто путешествует или кому надо срочно посмотреть какую-то информацию.

Бесплатный Wi-Fi появится в одном из трамваев Минска

Это нужно. В любом случае это в тренде сейчас везде. Я думаю, у нас будут люди пользоваться этим.

Wi-Fi в транспорте открывает дополнительные возможности как для развития систем оплаты проезда смартфоном, так и для контроля этой оплаты. Проект – отличный вариант государственно-частного партнерства. Компания будет предоставлять интернет бесплатно, зарабатывая на рекламе.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Wi-Fi появится в одном из трамвайных маршрутов. Такой бесплатный бонус к проездному будет доступен уже в июне, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске сократили интервал движения общественного транспорта. Что будет ходить чаще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика