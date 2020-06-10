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Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

10.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел совещание по актуальным социально-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.

Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Традиционное совещание. Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи Центральной избирательной комиссии.

Лидия Михайловна, сколько у тебя – два или три человека на постоянной основе?

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На постоянной основе один, кроме меня.

Александр Лукашенко:
Как один? А, ну два.

Лидия Ермошина:
Два человека – я и секретарь. Ну и семь человек аппарата.

Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

Александр Лукашенко:
Ясно, что два ответственных работника выборы никак не организуют, особенно с точки зрения технической. Поэтому Администрация Президента и Управление делами всегда оказывали поддержку необходимую, которую ЦИК запросит. Притом делать это надо аккуратно, чтобы ни нас, ни Лидию Михайловну не упрекали, что она использует какой-то административный ресурс и ресурс Президента (тоже кандидата возможного в президенты), чтобы чашу склонить на свою сторону. Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку.

С точки зрения финансирования, я понимаю, вопросов быть не может. Там и деньги-то никакие на эти выборы. Поэтому в плане финансирования вопросов нет, но, как всегда, мы оказывали поддержку и по средствам связи, системе связи, и доставке людей, и на местах участковые комиссии работают, надо поддержать, чтобы предприятия их поддержали, и так далее, всеми необходимыми вопросами.

Александр Лукашенко: «Переворота в стране не будет, майдана – тем более»

Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании

Добавим, что избирательная кампания в Беларуси стартовала несколько недель назад. Сейчас продолжается сбор подписей в поддержку будущих кандидатов. Впереди важнейший этап – агитация.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Сергеенко, Наталья Кочанова, Виктор Шейман

 
 
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Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел совещание по актуальным социально-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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