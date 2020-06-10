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Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел совещание по актуальным социально-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поручил оказать Центризбиркому необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. Особенно это касается технической стороны, ведь на постоянной основе в комиссии работает всего несколько человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лидия Михайловна, сколько у тебя – два или три человека на постоянной основе?
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Александр Лукашенко:
Лидия Ермошина:
Александр Лукашенко:
С точки зрения финансирования, я понимаю, вопросов быть не может. Там и деньги-то никакие на эти выборы. Поэтому в плане финансирования вопросов нет, но, как всегда, мы оказывали поддержку и по средствам связи, системе связи, и доставке людей, и на местах участковые комиссии работают, надо поддержать, чтобы предприятия их поддержали, и так далее, всеми необходимыми вопросами.
Добавим, что избирательная кампания в Беларуси стартовала несколько недель назад. Сейчас продолжается сбор подписей в поддержку будущих кандидатов. Впереди важнейший этап – агитация.
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Новости Беларуси. 10 июня Александр Лукашенко провел совещание по актуальным социально-политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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