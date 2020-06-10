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НВО снимет сериал о жизни в период пандемии
Источник материала: ОНТ
Сериал о жизни в период пандемии снимут в Финляндии. Заказчиком выступила известная кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO. Об этом сообщает
Сериал будет называться «Изолированный» и состоять из семи эпизодов. В сообщении отмечают, что это первый оригинальный финский сценарий в телевизионной сети HBO Nordic (вещает в Северных странах).
Каждая серия будет самостоятельным фильмом, их снимут семь разных финских режиссеров. Премьера намечена на 2020 год на платформе HBO Nordic, после чего сериал покажут на основной платформе HBO в 21 стране мира.
Фото: pixabay.com
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Сериал о жизни в период пандемии снимут в Финляндии. Заказчиком выступила известная кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO. Об этом сообщает РИА Новости со...
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