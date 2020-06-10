ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

НВО снимет сериал о жизни в период пандемии

10.06.2020 21:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

НВО снимет сериал о жизни в период пандемии

Сериал о жизни в период пандемии снимут в Финляндии. Заказчиком выступила известная кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сериал будет называться «Изолированный» и состоять из семи эпизодов. В сообщении отмечают, что это первый оригинальный финский сценарий в телевизионной сети HBO Nordic (вещает в Северных странах).

Каждая серия будет самостоятельным фильмом, их снимут семь разных финских режиссеров. Премьера намечена на 2020 год на платформе HBO Nordic, после чего сериал покажут на основной платформе HBO в 21 стране мира.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сериал о жизни в период пандемии снимут в Финляндии. Заказчиком выступила известная кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO. Об этом сообщает РИА Новости со...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске пройдёт Online – фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика