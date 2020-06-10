«На должность капитана стал наш президент». Как в Гродно прошел первый пикет за Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Советской прошел первый в областном центре пикет за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко. На сбор подписей приехал руководитель его инициативной группы Михаил Орда. Палатки около торгового центра «Неман» выставили Федерация профсоюзов, БРСМ и «Белая Русь».





Изначально в объявлениях о предстоящем пикете было обозначено другое место — площадка около Молодежного центра на той же улице Советской. Но около 17.00 там стояли только несколько растерянных женщин, пока их знакомый не рассказал, что пикет-то в другом месте. Компания двинулась в указанную сторону.

Около торгового центра «Неман» в это время было уже многолюдно. Чуть дальше от палаток — мини-поля для гольфа и колонки, из которых громко звучит музыка.



Валентина Баранова.

Отличить тех, кто просто проходил мимо по неширокой улице, от тех, кто пришел поставить свою подпись за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко, было трудно.

Впрочем, очереди к палаткам тоже были, но люди стояли рассредоточенно. Только некоторые из них соглашались рассказать журналистам о том, почему именно за этого кандидата решили отдать свою подпись. Среди них — 96-летний ветеран войны Валентина Баранова.





— После того как распался Советский Союз, наш корабль остался без капитана. И на должность капитана стал наш президент. И почему-то все его идеи были близки нам, поэтому большинство проголосовало за него. И дальше он пойдет, потому что ни одно слово его не было ложным, ни одно дело не было не сделано. Он человек слова и дела. И я сегодня сюда пришла. Может, я не доживу до выборов. Мы за правду, любовь, дружбу и за единение народа, пусть лучше, как Лукашенко говорит, плохой мир, чем хорошая война, — говорит Валентина Баранова.





Она долго еще рассказывает, что живется ей хорошо, пенсию получает вовремя, денег на жизнь много не надо, поэтому все нравится и в жизни всего хватает.

— Во всем мире предвыборная кампания — это очень интересный момент. Вот и у нас так. Что касается Лукашенко, то мы его знаем не один десяток лет. Я имею отношение к спорту и хочу сказать, что это единственный глава государства, который уделяет столько времени и сил на спорт и его продвижение, — говорит гродненец Вячеслав Александрович, который стоит в очереди в одну из палаток.



Михаил Орда

Среди присутствующих были и представители культуры Гродненщины. Например, директор Гродненского государственного историко-археологического музея Юрий Китурко, начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович и сенатор, директор «Гроднооблвидеопроката» Юрий Алексей. Были представители Федерации профсоюзов — председатель Гродненского городского объединения Андрей Ярошевич, председатель областного объединения и бывший мэр города Борис Козелков.

Руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда пикетом в Гродно доволен. Говорит, что если у горожан будет потребность, то выставят палатки еще.

Были также представители БРСМ и «Белой Руси». Ранее, кстати, в общественном объединении рассказывали, что инициативная группа действующего президента в пикетах не видит смысла и выбрала «другую тактику».

— Мы не считаем, что на сегодняшний день пикет по сбору подписей — это оптимум. Можно стоять до бесконечности: люди ходят без паспортов. У нас в каждом районе есть общественная приемная, в которую можно прийти и поставить подпись, — объясняли TUT.BY в «Белой Руси». Однако в Гродно общественное объединение пикеты все же поставило, как и ранее в Минске.





— Я сюда пришла сама. Меня никто не заставлял. Вот, говорят там, на пикетах других кандидатов, что им не дают правду сказать, а я говорю всегда то, что думаю. За Лукашенко мы с мужем голосовали еще в 1994 году. Все прекрасно помню: и те времена, и те выборы. Думаю, что сделали тогда правильный выбор и делаем его сейчас. Понятно, что это только подпись за его выдвижение в президенты, но и здесь нужна поддержка, — говорит одна из женщин. Она рассказывает, что работает педагогом и для учителей и их самореализации в стране сделано очень много.

Гродненцы много говорили о стабильности, постоянстве, мире в стране, о том, что опасаются войны, и о хороших дорогах.

— Вы посмотрите, только выезжаешь в Польшу — там дороги все в ямах и рытвинах, то же самое в России. А у нас даже в частном секторе хороший асфальт положили. А город как сделан хорошо, — говорит гродненка Галина. Она рассказывает, что вышла из магазина и увидела, что собирают подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. Решила оставить свою.



Галина

На пикете было достаточно много молодежи. Один из ее представителей, 23-летний Владислав, говорит, что о пикете узнал из СМИ. Вот и пришел сюда.

— Я против политики Лукашенко ничего не имею. Я же не знаю, что будет, когда придет кто-то другой, у нас все стабильно. И мне это нравится. Мне не хочется, чтобы было так же, как в Украине несколько лет назад, как это было на Майдане, — рассуждает парень.



Владислав

20-летняя Яна — в инициативной группе Александра Лукашенко. В желтой папке, которую девушка носит с собой на пикете, подписные листы и биография действующего президента и кандидата.





Девушка говорит, что она активистка, правда, признается, что политикой особо не интересуется, а в ее жизни все хорошо.

Стоящая рядом подруга на вопрос, пойдет ли на выборы, отвечает:

— А смысл ходить? Разве что-то изменится? Но если заставят (правда, не уточняет, кто заставит) — то схожу.





Молодая семья пришла на пикет вместе с двумя детьми. Мужчина от комментариев отказывается, а его жена Ирина рассказывает, что Александру Лукашенко доверяет, голосует всегда за него, поэтому сегодня она и ее супруг пришли на пикет.

Сбор подписей в Гродно продолжался два часа. Уже через час после его начала очереди к палаткам заметно поредели.

Многие, уже подписавшись, уходить не спешили, предпочитая постоять компаниями. В пиковые моменты рядом с палатками было около 40 человек.





В 19.00 пикет закончился, громкую музыку выключили, палатки быстро свернули, мини-гольф унесли.





Сколько точно подписей собрали за два часа, представители инициативной группы ответить затруднились: «Надо считать».





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