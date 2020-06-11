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Восемь причин утренней головной боли и как от нее избавиться
Источник материала: Tut.by
Иногда причина головной боли по утрам не только в лишнем бокале вина или бессоннице, пишет «
Мигрень
10−20% людей
При мигрени боль пульсирующая, обычно
Что с этим делать?
Обратитесь к неврологу. Чтобы подтвердить диагноз, врач расспросит о симптомах и проведет осмотр. Он посоветует вести дневник, в котором вы будете отмечать случаи мигрени и то, что им предшествовало. Так вы поймете, какие причины вызывают приступы головной боли.
Проблемы со сном
Это не только трудности с засыпанием, но и сонливость днем или постоянные пробуждения ночью. Нарушение сна мешает организму восстановиться, что и приводит к головной боли. Бессонница часто
Эксперты из Национального фонда сна рекомендуют спать 7−9 часов. Все, что больше или меньше этого, может вызвать головную боль.
Что с этим делать?
Сначала попытайтесь выспаться
Если через несколько недель не станет лучше или бессонница мешает нормально жить — обратитесь к врачу.
Сонное апноэ
Это периодические остановки дыхания во сне на 10−30 секунд. В легкие попадает меньше воздуха, что вызывает две проблемы:
Храп — не единственный
Что с этим делать?
Обратитесь к врачу, чтобы он
Депрессия или тревожность
Они
Заподозрить депрессию можно по этим
Что с этим делать?
Депрессию или тревожность нельзя пускать на самотек: дальше будет только хуже. Обратитесь к психотерапевту, чтобы выработать план лечения. Возможно, вы
Бруксизм
Люди с этой проблемой бессознательно
На бруксизм указывают и другие симптомы:
Что с этим делать?
Если бруксизм вызывает головную боль и другие симптомы — его нужно лечить. Обратитесь к стоматологу, чтобы выбрать правильную тактику. Врач может назначить капы, коррекцию зубов, лекарства или психотерапию.
Растяжение мышц шеи
Если вы всю ночь
Что с этим делать?
Купите подушку, на которой шея не будет сгибаться. Не спите в слишком холодной спальне — это тоже вызывает мышечное напряжение.
Алкоголь или медикаменты
Большие дозы алкоголя
Многие лекарства вызывают головную боль как побочный эффект. Это касается и обычных обезболивающих, если
Что с этим делать?
Если причина в алкоголе — просто пейте меньше или откажитесь от спиртных напитков совсем. Если подозреваете лекарства — просмотрите инструкции. Там обычно есть все возможные побочки. Нашли утреннюю головную боль в списке? Обращайтесь к врачу, он заменит лекарство или подберет правильную дозировку.
Синдром отмены кофеина
Он возникает, когда кофеман вдруг
Кофеин влияет на кровоток в мозге, и если перестать употреблять его в привычных дозах, голова может разболеться.
Это чем-то напоминает алкогольное похмелье.
Что с этим делать?
Отказывайтесь от кофеина постепенно. Например, если вы пьете по пять чашек в день, следующую неделю пейте по четыре, потом по три и так далее.
Я не могу понять причину. Что делать?
Если вы просыпаетесь с умеренной головной болью изредка и это не мешает жить — можете
Обратитесь к врачу, если головная боль утром:
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Иногда причина головной боли по утрам не только в лишнем бокале вина или бессоннице.
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