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Джоан Роулинг призналась, что стала жертвой сексуального насилия

11.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британская писательница, написавшая книги про волшебника Гарри Поттера, Джоан Роулинг призналась, что в молодости стала жертвой сексуального насилия.



Об этом сообщает The Telegraph.

«Я провела большую часть субботы в очень темном месте в моей голове, поскольку воспоминания о серьезном сексуальном насилии, которое я перенесла в свои 20-ые, вернулись. Это нападение произошло в то время и в том месте, когда я была уязвима, и человек воспользовался возможностью. Я не могу стереть эти воспоминания», — сообщила Роулинг.

Напомним, в Сети разгорелась бурная дискуссия после того, как создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала в Twitter статью под названием «Мнение: создание более равного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют, — написала Роулинг. — Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, коверкающие слово «женщина» — woman).


Пользователи сервиса микроблогов назвали комментарии Роулинг трансфобными. Многие отмечали свое разочарование в Роулинг после долгих лет восхищения ею из-за Гарри Поттера.

В декабре 2019 года фанаты Гарри Поттера осудили писательницу после того, как та выступила в защиту британки, которая потеряла рабочее место, публично заявив, что «трансженщины — не женщины». «Одевайся как пожелаешь. Называй себя как хочешь. Спи с любым взрослым человеком, который согласен на это. Живи своей лучшей жизнью в безопасном мире. Но заставлять уйти с работы женщину, которая говорит, что пол существует?..» — написала тогда Роулинг.
 
 
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Британская писательница, написавшая книги про волшебника Гарри Поттера, Джоан Роулинг призналась, что в молодости стала жертвой сексуального насилия.
 
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