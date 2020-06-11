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Тест: насколько вас достал этот карантин

11.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стараетесь не выходить в людные места лишний раз? Мы тоже. Длится это уже несколько месяцев и, честно говоря, немного утомляет. Вместе с онлайн-казино Parimatch мы предлагаем вам проверить в нашем тесте, пора ли вам развлечься и отдохнуть от одинаковых будней на самоизоляции.

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