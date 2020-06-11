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Исследование: Месси в два раза лучше Роналду

11.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В течение последнего десятилетия Лео Месси и Криштиану Роналду спорят между собой за звание лучшего футболиста в мире. В спор решили вмешаться исследователи из Нидерландов, чтобы поставить точку научно, пишет sport.es.


Reuters

Исследование, проведенное голландской информационной компанией «SciSports» в сотрудничестве с Католическим университетом Левена в Бельгии, показывает, что Месси оказался в два раза лучше Криштиану Роналду.

Исследование выводит так называемую величину «эквити» (equity), основываясь на большом количестве игровых параметров. В частности, анализируются все действия, в которых участвовал футболист во время матча, и их влияние на конечный результат этой игры.

Исследование было проведено на основе результатов Месси и Роналду в период между 2013 и 2018 годами (то есть взяты последние пять сезонов Криштиану в качестве игрока мадридского «Реала»).

В итоге показатель «эквити» Месси — 1,21, Роналду - 0,61. При этом это был самый успешный период для португальца, который тогда завоевал победы в четырех Лигах чемпионов и получил четыре «Золотых мяча».

Исследование приходит к выводу, что Месси больше играет с мячом, генерирует больше моментов и оказывает в два раза большее влияние на конечный результат матча, чем Криштиану Роналду.

 
 
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