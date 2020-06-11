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Вручения аттестатов выпускникам школ завершатся в Беларуси

11.06.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня по всей стране завершится вручение аттестатов вчерашним школьникам. Выпускники получат свои первые важные документы. 

В этом году свыше 86,5 тыс. ребят получают свидетельства об окончании 9 классов, больше 52,5 тыс. девушек и юношей - аттестаты 11-классника. Вручения проходят с соблюдением всех медицинских рекомендаций и, тем не менее, торжественно. Первые выпускники получили аттестаты уже накануне – и эмоции школьников и родителей говорят сами за себя. 

Сегодня в школах празднично, а уже завтра у выпускников начинается подготовка к более серьёзным испытаниям. Впереди вступительная кампания. Напомним, централизованное тестирование стартует 25 июня с белорусского языка.

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Сегодня по всей стране завершится вручение аттестатов вчерашним школьникам. Выпускники получат свои первые важные документы.  В этом году свыше 86,5 тыс. ребят...
 
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