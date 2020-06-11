Сколько сейчас стоят кредиты, которые можно получить без справки о зарплате

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение с апреля); срок; cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Банк ВТБ (Беларусь), Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 19,9% (+5 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

РРБ-Банк, Ренессанс до 15 тыс BYN; 18,99% (+4,8 п. п); от 3 до 60 месяцев; справка о доходах при любой сумме

Альфа-Банк, Потребительский кредит от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 13,6% (-0,4 п. п) или 23,9% (без изменений) по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

Банк Дабрабыт, На Личное до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 19,99% (+5,8 п. п); от 6 до 60 месяцев; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Решение, Простой кредит от 300 до 10 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); 10−48 месяцев; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN

Беларусбанк, Потребительский кредит до 200 БВ; 13,35 (-0,55 п. п)-13,61% (-0,58 п. п); 1−2 года; справка о доходах при сумме от 20 БВ

Белинвестбанк, Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% +10,71 п. п); от 6 до 60 месяцев; справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БНБ-Банк, Оранжевая мечта от 500 до 15 тыс BYN; 27,5% (без изменений); от 1 года до 5 лет; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN

БПС-Сбербанк, Без границ! от 300 до 15 тыс BYN; 23,9% (без изменений); от 1 года до 7 лет; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Идея Банк, Национальный от 100 до 5 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); от 1 до 42 месяцев; без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно

МТБанк, Ещё больше от 500 до 19 тыс BYN; 29,7% (+0,84 п. п); до 84 месяцев; без справки о доходах при сумме до 8 тыс BYN

Paritetbank, Лоукост до 15 тыс BYN; 23% (+3,25 п. п) или 26% (-0,25 п. п); до 7 лет; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 26%

Приорбанк, Универсальный кредит (на карту) до 17,4 тыс BYN; 23% (+8,82 п. п); до 5 лет; справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN

Технобанк, Обыкновенный кредит до 15 тыс BYN; 13,61% (-0,38 п. п); 24−48 месяцев; справка о доходах при любой сумме