Сколько сейчас стоят кредиты, которые можно получить без справки о зарплате

Когда деньги нужны срочно, самый быстрый вариант кредитования — тот, где нужен только паспорт. FINANCE.TUT.BY изучил потребительские кредиты без и со справкой о доходах и проанализировал условия и выбрал варианты кредитов на сумму до 10 тысяч рублей сроком на один-два года.
Мы отобрали нецелевые банковские кредиты, которые выдаются наличными либо на пластиковую карту, за исключением кредитов, выдающихся исключительно онлайн. Кредиты, предоставляемые клиентам банка (в том числе зарплатным клиентам), а также заявителям, отвечающим определённым критериям не рассматривались. Среди таких критериев: наличие положительной кредитной истории, отсутствие задолженности по кредитам выше определённой суммы и др. Также исключены кредиты, где присутствуют обязательные дополнительные комиссии и обязательное страхование. В обзор отобрано по одному потребительскому кредиту под неустойку.
Подходящих под наши условия вариантов оказалось 15.
Банк, кредит
Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение с апреля); срок
Cправка о доходах; комиссии (при наличии)
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 19,9% (+5 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
РРБ-Банк,
Ренессанс
до 15 тыс BYN; 18,99% (+4,8 п. п); от 3 до 60 месяцев
справка о доходах при любой сумме
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 13,6% (-0,4 п. п) или 23,9% (без изменений) по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 19,99% (+5,8 п. п); от 6 до 60 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Банк Решение,
Простой кредит
от 300 до 10 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); 10−48 месяцев
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
Беларусбанк,
Потребительский кредит
до 200 БВ; 13,35 (-0,55 п. п)-13,61% (-0,58 п. п); 1−2 года
справка о доходах при сумме от 20 БВ
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс BYN; 24,9% +10,71 п. п); от 6 до 60 месяцев
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта
от 500 до 15 тыс BYN; 27,5% (без изменений); от 1 года до 5 лет
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 15 тыс BYN; 23,9% (без изменений); от 1 года до 7 лет
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Идея Банк,
Мечтай
от 100 до 5 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); от 1 до 42 месяцев
без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Ещё больше
от 500 до 19 тыс BYN; 29,7% (+0,84 п. п); до 84 месяцев
без справки о доходах при сумме до 8 тыс BYN
Paritetbank,
Лоукост
до 15 тыс BYN; 23% (+3,25 п. п) или 26% (-0,25 п. п); до 7 лет
без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 26%
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс BYN; 23% (+8,82 п. п); до 5 лет
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
Технобанк,
Обыкновенный кредит
до 15 тыс BYN; 13,61% (-0,38 п. п); 24−48 месяцев
справка о доходах при любой сумме
Франсабанк,
Всё и сразу
до 10 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); от 13 месяцев до 7 лет
справка о доходах при любой сумме
Банк, кредит
Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение с апреля); срок; cправка о доходах; комиссии (при наличии)
Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький
от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 19,9% (+5 п. п), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев;
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
РРБ-Банк,
Ренессанс
до 15 тыс BYN; 18,99% (+4,8 п. п); от 3 до 60 месяцев;
справка о доходах при любой сумме
Альфа-Банк,
Потребительский кредит
от 1 тыс BYN до 30 тыс BYN; 13,6% (-0,4 п. п) или 23,9% (без изменений) по результатам оценки кредитоспособности; от 12 до 60 месяцев;
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
Банк Дабрабыт,
На Личное
до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке 36 месяцев; 19,99% (+5,8 п. п); от 6 до 60 месяцев;
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Банк Решение,
Простой кредит
от 300 до 10 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); 10−48 месяцев;
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
Беларусбанк,
Потребительский кредит
до 200 БВ; 13,35 (-0,55 п. п)-13,61% (-0,58 п. п); 1−2 года;
справка о доходах при сумме от 20 БВ
Белинвестбанк,
Личный выбор
до 10 тыс BYN; 24,9% +10,71 п. п); от 6 до 60 месяцев;
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)
БНБ-Банк,
Оранжевая мечта
от 500 до 15 тыс BYN; 27,5% (без изменений); от 1 года до 5 лет;
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
БПС-Сбербанк,
Без границ!
от 300 до 15 тыс BYN; 23,9% (без изменений); от 1 года до 7 лет;
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Идея Банк,
Национальный
от 100 до 5 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); от 1 до 42 месяцев;
без справки о доходах; 3% за выдачу наличных или перевод на текущий счёт бесплатно
МТБанк,
Ещё больше
от 500 до 19 тыс BYN; 29,7% (+0,84 п. п); до 84 месяцев;
без справки о доходах при сумме до 8 тыс BYN
Paritetbank,
Лоукост
до 15 тыс BYN; 23% (+3,25 п. п) или 26% (-0,25 п. п); до 7 лет;
без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 26%
Приорбанк,
Универсальный кредит (на карту)
до 17,4 тыс BYN; 23% (+8,82 п. п); до 5 лет;
справка о доходах при сумме от 5 тыс BYN
Технобанк,
Обыкновенный кредит
до 15 тыс BYN; 13,61% (-0,38 п. п); 24−48 месяцев;
справка о доходах при любой сумме
Франсабанк,
Всё и сразу
до 10 тыс BYN; 13,61% (-0,58 п. п); от 13 месяцев до 7 лет;
справка о доходах при любой сумме
Кредиты подорожали
Несмотря на снижение ставки рефинансирования в середине мая, процентные ставки по кредитам изменились в диапазоне от минус 1,1 п. п до плюс 10,71 п.п. относительно начала апреля. Большинство кредитов все же подорожали;
По сравнению с апрельским обзором стало на два кредитных предложения меньше: в этом месяце Банк БелВЭБ выдает только кредиты онлайн либо в форме кредитной линии, а Статусбанк временно приостановил кредитование;
В Альфа-Банке и Идея Банке может взиматься комиссия за выдачу наличных в кассе банка в размере 3% от суммы. В то же время в обоих банках можно избежать комиссии, если получать кредит на текущий счет;
Почти в любом банке для оформления кредита на сумму до 5−10 тысяч рублей достаточно иметь только паспорт. Справку о доходах банк не потребует. Исключения — Белинвестбанк, Франсабанк, Технобанк, РРБ-Банк. Для получения кредитов в этих банках необходимо подтвердить доходы независимо от суммы кредита;
Без поручителей максимальные суммы по большинству кредитов составляют 5−19 тысяч рублей. Больше всего можно одолжить в Альфа-Банке (30 тысяч рублей) и Банке Дабрабыт (50 тысяч рублей).
Во сколько обойдется кредит без справки о доходах
Рассчитаем платеж по кредитам с самой низкой ставкой в двух случаях: при кредитовании на сумму 2000 рублей на 1 год без справки о доходах и 6 000 рублей на 2 года со справкой о доходах.
В первом случае рассмотрим кредит Идея Банка под 13, 61%. Платеж составит 184,5 рубля, а переплата за 1 год — 155 рублей.
Во втором случае для расчётов мы выбрали кредит Беларусбанка под 13,61%. Максимальный платеж будет равен 296 рублей, а переплата за 2 года — 735 рублей.