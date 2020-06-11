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«Бывших детей не бывает». Анонс специального репортажа на СТВ

11.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бывших детей не бывает. Но зачастую они вместо беззаботных юных лет находятся между двух огней – папой и мамой, когда-то любящих друг друга, а сейчас воюющих. И в качестве оружия используют ребенка как разменную монету.

Корреспондент Кристина Федорович расскажет об удивительных судьбах и том, какие новшества вступят в силу с 1 июля при расчете алиментов.

«Бывших детей не бывает». Анонс специального репортажа на СТВ

«Бывших детей не бывает». Анонс специального репортажа на СТВ

«Бывших детей не бывает». Анонс специального репортажа на СТВ

Порядка 120 человек ежедневно обращаются в органы принудительного исполнения с просьбой взыскать алименты в принудительном порядке.

Специальный репортаж Кристины Федорович «Бывших детей не бывает» смотрите 11 июня сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.

Люди в материале: Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. Бывших детей не бывает. Но зачастую они вместо беззаботных юных лет находятся между двух огней – папой и мамой, когда-то любящих друг друга, а...
 
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