«Бывших детей не бывает». Анонс специального репортажа на СТВ

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Новости Беларуси. Бывших детей не бывает. Но зачастую они вместо беззаботных юных лет находятся между двух огней – папой и мамой, когда-то любящих друг друга, а сейчас воюющих. И в качестве оружия используют ребенка как разменную монету.

Корреспондент Кристина Федорович расскажет об удивительных судьбах и том, какие новшества вступят в силу с 1 июля при расчете алиментов.













Порядка 120 человек ежедневно обращаются в органы принудительного исполнения с просьбой взыскать алименты в принудительном порядке.