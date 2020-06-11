Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал безопасные туристические направления

Источник материала: Вороновская газета

Этим летом безопасными направлениями для отдыха будут Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Соответствующие данные появились на сайте организации, сообщает

Эти страны внедрили специальные протоколы безопасности, которые должны помочь туристам выбрать такое место для, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Протоколы одобрены Всемирной туристской организацией ООН.

Среди популярных европейских направлений оказались Мадрид, Севилья и Барселона. Когда туризм будет возобновлен, эти рейтинги пополнятся новыми безопасными для путешественников направлениями.