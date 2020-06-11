|
Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал безопасные туристические направления
11.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Этим летом безопасными направлениями для отдыха будут Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Соответствующие данные появились на сайте организации, сообщает
Эти страны внедрили специальные протоколы безопасности, которые должны помочь туристам выбрать такое место для
Среди популярных европейских направлений оказались Мадрид, Севилья и Барселона. Когда туризм будет возобновлен, эти рейтинги пополнятся новыми безопасными для путешественников направлениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этим летом безопасными направлениями для отдыха будут Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Соответствующие данные появились на сайте организации,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)