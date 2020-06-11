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Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал безопасные туристические направления

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал безопасные туристические направления

Этим летом безопасными направлениями для отдыха будут Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Соответствующие данные появились на сайте организации, сообщает sb.by.
 
Эти страны внедрили специальные протоколы безопасности, которые должны помочь туристам выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Протоколы одобрены Всемирной туристской организацией ООН.

Среди популярных европейских направлений оказались Мадрид, Севилья и Барселона. Когда туризм будет возобновлен, эти рейтинги пополнятся новыми безопасными для путешественников направлениями. 

 
 
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Этим летом безопасными направлениями для отдыха будут Португалия, Турция и Саудовская Аравия. Соответствующие данные появились на сайте организации,...
 
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